تعويض المزارعين المتضررين من الحرائق في صافيتا ومشتى الحلو

قال مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس إن عدد القرى التي تم تعويض المزارعين المتضررين فيها نتيجة الحرائق الأخيرة، بلغ ٣٣ قرية في منطقة صافيتا ومشتى الحلو، على أن يبدأ التوزيع في منطقة بانياس غداً أو الأحد القادم.



وبين يونس أن اللجنة المالية المشكلة بناء على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مستمرة بتشكيل لجنة خاصة بعملية الإحصاء وتعويض الفلاحين المتضررين وتوزيع المستحقات لمتضرري الحرائق، مشيراً إلى أهمية الوقوف على آلية عمل ومتابعة عمل صندوق التخفيف من الجفاف والكوارث الطبيعية بحيث يصل التعويض للفلاح المتضرر فعلاً وبأسرع وقت والبحث في مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الحالي.



وعن حجم الأضرار في المحافظة، أشار يونس إلى أن المساحة المتضررة بكامل المحافظة بلغت ١٢٢٤٨،٣٩٤ دونماً، وعدد الأشجار الكلي المتضررة ٢٥٦٦٥٦ شجرة منها ٢٣١٨٠٥ أشجار زيتون، و ٢٤٨٥١شجرة متنوعة، بالإضافة لتضرر ٣٩٧٢ أسرة في المحافظة، مبيناً أن بانياس هي أكثر مناطق المحافظة تضرراً نتيجة الحرائق.



كما لفت يونس إلى تضرر ١٠٧ ٨٠٨ هكتار من الحراج، بالإضافة إلى تضرر ٢٢٠٥ طناً من كمية الإنتاج للموسم الحالي، بالإضافة إلى ٧مداجن، ٦٨خلية نحل، ٦٩ بيتاً بلاستيكياً، مؤكداً أنه خلال إعداد الإحصائية تم ترك مجال للمتضررين الذين لم يتمكنوا من تسجيل أضرارهم إما لوجودهم خارج المحافظة أو بسبب تداخل الأراضي.



صفاء علي