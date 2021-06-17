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تعليق تصحيح أوراق امتحانات التاسع في سوريا.. والسبب!

أفاد رئيس دائرة امتحانات ريف دمشق محمد عثمان بأنه تم تصحيح مادتي العلوم والاجتماعيات فقط بالنسبة للشهادة الإعدادية، وتم تعليق تصحيح أوراق امتحانات التاسع للمباشرة بتصحيح أوراق البكالوريا بسبب أولويتها. 
 
وبين عثمان بحسب تصريح نقلته إذاعة شام إف إم، أنه عند الانتهاء منها سيستأنف تصحيح مواد التاسع. 
 
حيث أنه في أيام المواد الامتحانية الأولى للتاسع لم تكن قد بدأت امتحانات البكالوريا فتمت المباشرة بتصحيح أوراق البكالوريا وبمجرد انتهاء أولى مواد الشهادة الثانوية تمت المباشرة بتصحيحها