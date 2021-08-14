تعرَّف على فوائد وضع البصل أسفل القدم

يُعد البصل من أكثر الأطعمة المفيدة للصح، فهي تُساعد على تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان، وينصح به الأطباء وخبراء التغذية بضرورة ضمه إلى قائمة الأطعمة اليومية، التي تُنصح بتناولها أيضًا بصورة يومية وخاصة لمصابي البرد، ولكن اللافت أن البعض يضعه أسفل القدم، وهذا ما سنسلط عليه الضوء في السطور التالية.



فيتساءل الكثيرون عن فوائد البصل للبرد بالتحديد، وعن قيمة فوائد وضع البصل اسفل القدم في الجورب لعلاج البرد، هذا إلى جانب فوائد وضع البصل في الغرفه للتخلص من العدوى.



فوائد البصل للبرد



يُعد البصل من أكثر أنواع الأطعمة بشكل عام والخضروات بشكل خاص فاعلية في تقوية جهاز المناعة، ومن المعروف أن تناوله يحسن من قدرة الجسم على محاربة أنواع العدوى والالتهابات المختلفة بما في ذلك البرد والأنفلونزا، على سبيل المثال: يعد البصل من أغنى مصادر الفلافونويد الغذائي، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية والسرطانات.



كما أنه يعد مصدراً رئيسياً لـ فيتامين C، وهو فيتامين يلعب دوراً مهماً في وظيفة المناعة ضد الأمراض، وقد يؤدي الاستهلاك المنتظم لمركبات الكبريت العضوي الموجود في البصل والثوم إلى الحماية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لـ دراسة عام 2010.





ولكن من الأمور الغريبة أن بعض الأشخاص يضعون البصل في الجوارب، حيث يؤكدون أنه علاج للعدوى مثل البرد أو الأنفلونزا، ووفقًا لهذا العلاج الشعبي يتم تقطيع بصلة حمراء أو بيضاء إلى شرائح ووضعها على قيعان قدميك وارتداء زوج من الجوارب، وتركها طوال الليل أثناء النوم ثم الاستيقاظ بحالة أفضل كثيراً.



ونختتم حديثنا عن البصل بالتأكيد على أنه غني بالمركبات الكبريتية التي تمنحه رائحة نفاذة، وهناك آراء بأن عند وضعه على القدمين، فإن هذه المركبات تنتقل إلى الجسم وتقتل البكتيريا والفيروسات، كما تشير المقالات التي تدعم ذلك إلى أن فوائد وضع البصل في الغرفه بأكملها موجودة أيضاً، وأنه يخلص الهواء من الفيروسات والسموم والمواد الكيميائية.