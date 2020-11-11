تعرفي على أسباب بكاء وصراخ الطفل الرضيع أثناء النوم وطرق علاج ذلك

تحدث الخبراء المختصون، عن أبرز أسباب بكاء وصراخ الطفل الرضيع أثناء النوم، كي تتمكني من الحصول على الراحة بدلاً من أن تبقي في حيرة من أمرك حول سبب بكاء طفلك.



ووفقاً لموقع “عائلتي”، فإن الخبراء أوضحوا أنه من الطبيعي أن يستيقظ الطفل ليلاً ويبدأ بالبكاء خصوصاً أنه لا يتمكن بعد من النوم لساعات متتالية، ولذلك، يبدأ الرضيع بإصدار أصوات غريبة بشكلٍ متواصل، هذا ويعتبر البكاء الوسيلة الوحيدة التي يمكن الطفل من خلالها التواصل معكِ في هذا العمر.



وأضافوا أنه من الممكن أن يكون سبب بكاء الطفل ناتج عن رؤية الرضيع كابوس ما.



أما علاج البكاء عند الطفل أثناء النوم، فيكون باتباع الخطوات التالية:



ـ تدليك ظهر أو بطن الطفل بنعومة لكي يتمكن من العودة إلى النوم.



ـ علامات شعور الطفل الرضيع بالجوع من الأسباب التي تؤدي إلى بكاء الطفل ولذلك تأكدي إذا كان بحاجة إلى الحليب.

ـ تشغيل موسيقى ناعمة كي يتمكن الطفل من خلالها بالشعور بالطمأنينة.



وختم الخبراء كلامهم لافتين إلى أنه في حال بكاء الطفل خلال الليل، لا تقومي بالدخول فوراً إلى غرفته بل انتظري لبضعة دقائق لرؤية إن كان سيعود إلى النوم من تلقاء نفسه، لا يجب أن تعودي الطفل على كونك بجانبه عند استيقاظه وإلا سيعاني من صعوبة في النوم وحده.