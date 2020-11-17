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تعرفوا على المادة الغذائية التي تحسن عمل الأمعاء

قالت خبيرة التغذية الدكتورة أولغا ديكير، عضو الجمعية الوطنية لأخصائي التغذية أن على الأشخاص الراغبين بالحفاظ على محيط خصر ضيق وأن تعمل أمعاؤهم بصورة صحيحة، إضافة الألياف الغذائية الخشنة إلى نظامهم الغذائي.

وأشارت الخبيرة، إلى أن الألياف الغذائية الخشنة موجودة في نخالة القمح والشوفان والشعير والجودار. ووفقا لها، الألياف الغذائية مفيدة جدا للجسم للأسباب التالية:

- تحسن الحركة الدودية للأمعاء.

- تزيد حجم كتلة الطعام (لكي يصبح البراز منتظما).

- تؤثر إيجابيا في عمل كيس الصفراء.

- تغذي البكتيريا المفيدة، التي تفرز فيتامنات В وK وكذلك هرمون السعادة سيروتونين.- تساعد على تحسين البشرة.

وأضافت ديكير "النخالة المثالية تكون هشة ويمكن إضافتها للزبادي والسلطات والخبز والفطائر وغيرها".

وختمت ديكير بالقول: "تباع النخالة عادة في عبوات شفافة لذلك يجب ملاحظة مايلي: هل يوجد فيها دقيق أم قشور فقط؟ أي يجب الانتباه إلى نسبة الكربوهيدرات في تركيب النخالة، لأنه كلما كانت أقل يكون أفضل. فإذا كانت نسبة الكربوهيدرات تعادل 40% من الوزن فهذه نخالة جيدة، ولكن إذا كانت 70% فهذا يشير إلى وجود الدقيق".