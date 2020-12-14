تعرفة جديدة لنقل الطن الكيلو متري لمادة المازوت

اوضحت غرفة تجارة دمشق في تعميم لكافة التجار الأسعار التي حددتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لنقل الطن الكيلو متري لمادة المازوت بين جميع مراكز الشحن وجميع مراكز التوزيع وفقاً للأسس التالية:١٩،١١ليرة سورية للخمسين كيلو مترا الأولى و١٨،٢٨ ليرة للخمسين كيلو مترا الثانية و١٦،٤٥ليرة للخمسين كيلو مترا الثالثة و١٥،٤٧ ليرة لباقي المسافة المقطوعة.



كما حددت تعرفة نقل الطن الكيلو متري من مادة الإسفلت السائل بكافة أنواعه بإضافة 30% على التعرفة المحددة لمادة المازوت والمبينة في المادة الأولى من هذا القرار و تحسب تعرفة نقل الطن الكيلو متري لمادة الفيول على أساس 90% من التعرفة الواردة في المادة الأولى من هذا القرار.



و الــ /1000/ ليتر من مادة البنزين والكيروسين وزيت الكاز /الكيروسين العادي/ على أساس 80% من التعرفة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار.



وبينت الغرفة في تعميمها انه تطبق التعرفة التالية على المواد الأخرى التي يجري نقلها بسيارات الصهاريج وفق ما يلي:‌المولاس تحسب تعرفة الطن الكيلو متري له على أساس 105% من تعرفة المازوت و الكحول بنوعيه الأبيض والأزرق يعامل معاملة البنزين بنوعيه من حيث التعرفة والزيوت النباتية تعامل معاملة المازوت من حيث التعرفة.



و تحدد تعرفة النقل للجهات التي تبعد عن مستودعات التخزين بمسافة أقصاها خمسة وعشرين كيلو متراً وفق الاتي ٤٧٩٠٧٤ليرة/ للطن من مادة المازوت والزيت النباتي. و٤٣٥٠٢٢ ليرة/ للطن من مادة الفيول.و٣٩٠،٩٩ ليرة/ للألف لتر من مادة البنزين والكيروسين وزيت الكاز /الكيروسين العادي/ والكحول بنوعيه و٥٠٢،٠١ / ليرة للطن من مادة المولاس.



و يضاف إلى المبالغ المقطوعة المحددة في الفقرة /أ/ من المادة الخامسة بعد مسافة الـــ /25/ كم الأولى للتعرفة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على أن لا تتجاوز المسافة 50 كم.



وتسري أحكام تعميم الوزارة رقم /120/ لعام 1994 المتضمن إضافة نسبة 30% على التعرفة الكيلو مترية المحددة أعلاه بدل خطورة للمواد التي يشكل نقلها خطراً على المركبة والسائق.



و يلتزم مالكو الصهاريج بالتأمين على حمولاتهم في بداية كل عام ويقع على عاتق شركة محروقات متابعة ومراقبة ذلك ، ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم /14/ لعام 2015. و ينهى العمل بما هو مخالف لأحكام هذا القرار.



الثورة