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تعديل 4100 عداد تكسي خلال أسبوع في دمشق

أكد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق لقطاع النقل مازن دباس البدء بتنفيذ تعديل عدادات التكسي في دمشق وفق قرار المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق بتعديل أجور خدمة التكسي بعد رفع أسعار البنزين.

وبين أن عدد السيارات التي تم تعديل العدادات بلغ 4100 عداد حتى نهاية يوم الأحد الماضي، منوهاً بأن هذا العدد خلال أسبوع فقط، علماً أن إمكانية المركز المكلف تعديل العدادات هي 500 عداد يومياً.

وأضاف دباس: إن العدد المسجل لسيارات التكسي في دمشق هو 21 ألف سيارة، لكن الأكيد أنها ليست كلها موجودة وتعمل في دمشق الآن.

وكان المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق قرر أن آخر مهلة لتعديل العدادات هو نهاية العام الجاري، بعدها سيتم تطبيق الإجراءات القانونية.

وبين الدباس أن هندسة المرور والنقل وزعت لصاقات مؤقتة لسيارات التكسي ريثما يتم تعديل العدادات.

وأشار الدباس إلى أنه خلال اليومين الماضيين كان هناك تراجع في عدد السيارات التي راجعت مركز تعديل العدادات، متوقعاً أن يكون السبب قلة مادة البنزين.

 



الوطن