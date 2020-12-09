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تعاون سوري إيراني في المجالات الطبية والهندسية

تركزت جلسة المباحثات التي عقدت أمس في جامعة دمشق برئاسة الدكتور محمد يسار عابدين رئيس الجامعة والدكتور محمد حسيني رئيس جامعة المذاهب الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له حول سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون العلمي والبحثي المشترك في المجالات الطبية والزراعية والهندسة المدنية والمعمارية بما يدعم جهود إعادة الإعمار خلال الفترة القادمة.

ونوه الدكتور عابدين بالعلاقات العلمية المتميزة بين سورية وإيران وبرامج التعاون العلمي والثقافي والبحثي المتعددة بين الجانبين مبيناً أن إيران ومراكزها العلمية والبحثية قطعت شوطاً كبيراً في الكثير من المجالات العلمية والتقنية المتطورة.

وأشار الدكتور عابدين إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين جامعة دمشق والجامعات الإيرانية ووضع البرامج التنفيذية الخاصة بها والتوسع بهذه الاتفاقيات بما يحقق الفائدة المشتركة.

بدوره أعرب الدكتور حسيني عن استعداد الجانب الإيراني لتقديم كل أشكال الدعم لجامعة دمشق في مجال الأبحاث والخبرات وتبادل الزيارات العلمية والاطلاعية للأساتذة والطلاب والإشراف على الأبحاث المقدمة في مرحلة الدراسات العليا بما يسهم في تطوير العملية التعليمية في جميع الاختصاصات مبيناً أن زيارة الوفد ستشمل خلال الفترة القادمة جامعات البعث وحلب وطرطوس.

وقدم أعضاء الوفد الإيراني عرضاً عن الجامعات والمؤسسات العلمية التي يمثلونها وإمكانيات التعاون مع جامعة دمشق في مختلف الاختصاصات.

يذكر أن هناك ست اتفاقيات علمية سارية المفعول بين جامعة دمشق والجامعات الإيرانية منذ عام 2018 وحتى تاريخه، مع جامعة طهران للعلوم الصحية وجامعة آزاد الإسلامية (فرع العلوم والبحوث) وجامعة طهران (كلية الزراعة) وجامعة أمير كبير للتكنولوجيا وجامعة المذاهب الإسلامية وجامعة فردوسي.