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تعاون روسي-عراقي في مجال التسليح وأمن الحدود العراقية ومخيم الهول على طاولة البحث

أكد الجانبان الروسي والعراقي خلال لقاء بين مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، والسفير الروسي في بغداد، ماكسيم ماكسيموف، على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين خصوصاً في مجال التسليح، كما بحثا خلال لقاءهما ملف مخيم الهول الذي أنشأته ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” بدعم من الاحتلال الأمريكي على الحدود السورية-العراقية.

و ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما أمس الأحد، العديد من الملفات، حيث أفاد مكتب الأعرجي الإعلامي بأن الطرفين ناقشا “أهمية استمرار التعاون بين البلدين، خصوصاً في مجال التسليح”.

وأضاف مستشار الأمن القومي العراقي أنه تم خلال اللقاء بحث ملف مخيم الهول على الحدود العراقية-السورية، وأهمية العمل على تبادل المعلومات، لتأمين الحدود العراقية، ومنع تسلل المسلحين، إضافة الى التعاون المشترك في مجال مكافحة “الإرهاب”.

ويتزامن تناول الجانبين الروسي والعراقي أمن الحدود العراقية وملف مخيم الهول، مع تزايد تسلل مسلحين عبر الحدود العراقية-السورية، وحالة الفلتان الأمني التي تسود مخيم الهول الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” بدعم من الاحتلال الأمريكي.

يشار إلى أن الاحتلال الأمريكي الذي ينتشر في مناطق شرقي الفرات السوري بالقرب من الحدود العراقية-السورية، مستمر بتحركاته غير الشرعية وتعزيز قواعده العسكرية وتهريب صهاريج النفط السوري إلى العراق.