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تطور متسارع في مشروع سيرفد سوريا بطاقة كهربائية إضافية

تطور متسارع في مشروع سيرفد سوريا بطاقة كهربائية إضافية

ذكر مدير مشروع محطة توليد الرستين الكهربائية في اللاذقية، المهندس نذير دنورة، إلى تقدم متسارع في مشروع محطة توليد الرستن، حيث وصلت إلى موقع المشروع ، الدفعة الرابعة من الحمولات الثقيلة، التي تضم المحولة الرئيسية للمجموعة البخارية.
 
وذكر المهندس نذير دنورة، في تصريح لوكالة "سانا"، أنه تجري التحضيرات حاليا لتركيب هذه المعدات على قواعدها الأساسية في المشروع.

ووصلت إلى موقع المشروع خلال الأيام الماضية الدفعة الثالثة من التجهيزات والمعدات الثقيلة، وتضم العنفة الغازية للمجموعة الغازية الأولى.

وتبلغ الاستطاعة الإجمالية لمحطة الرستين 526 ميغاواط، قابلة للتوسع بنفس المقدار في الفترات القادمة، وهي من المشاريع الحيوية التي ترفد الشبكة الكهربائية السورية بإمكانيات كبيرة، وتساعد في تأمين جزء من احتياجات الطاقة الكهربائية.

ووفقا لموقع وزارة الكهرباء السورية، فإن استطاعة محطة توليد اللاذقية (بمنطقة الرستين) من المخطط أن تبلغ 526 ميغاواط، ويتم تنفيذ المحطة بالتعاون مع شركة "مبنا" الإيرانية، وتبلغ الكلفة التأسيسية للمحطة 411 مليون يورو.