تضرر 64 بيت بلاستيكي في طرطوس نتيجة التنين البحري

باشرت اللجان المكلفة في مديرية الزراعة في طرطوس بحصر الأضرار الناتجة في قرية متن الساحل غداة ضرب التنين البحري لمنطقة الرمال الذهبية وتسببه بأضرار في ممتلكات الفلاحين وبيوتهم البلاستيكية.



وقال رئيس دائرة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث في مديرية زراعة طرطوس المهندس حيدر شاهين لموقع “أثر برس”: “حسب تقرير اللجان، تم تسجيل تضرر 64 بيت بلاستيكي بنسب تتراوح من 50-100%، وقد بلغ عدد المزارعين المتضررين 8، مؤكداً أن اللجان لا تزال تواصل عملية حصر الأضرار.





وحول الأضرار التي أحدثها التنين البحري في المطاعم بمنطقة الرمال الذهبية، بين رئيس بلدية متن الساحل المهندس هيثم حصني أن الأضرار التي لحقت بالمطاعم اقتصرت على الواجهات الزجاجية والخشبية والكراسي.





وكان تنين بحري ضرب قرية حريصون بمدينة بانياس في ريف طرطوس في الرابع من الشهر الجاري، وتسبب بأضرار في الزراعات المحمية الموجودة في المنطقة.

صفاء علي – طرطوس