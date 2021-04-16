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تضاعف أعداد الإصابات بفيروس كورونا في اللاذقية

تضاعفت أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في اللاذقية خلال الأسبوع الثاني من شهري آذار الماضي ونيسان الحالي وفق إحصائيات مديرية الصحة.

وأوضح رئيس مشفى تشرين الجامعي الدكتور لؤي نداف أن نسبة الإشغال في قسم العزل بالمشفى تقارب مئة بالمئة وهو مجهز بقسم عناية مشددة ومزود بتسع منافس إلى جانب توفر الأوكسجين عبر محطة توليد وخزانين بسعة ثمانية أطنان لكل منهما ويتم تأمين الأدوية مركزياً.

ووفقاً للإحصائيات فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في محافظة اللاذقية منذ بدء انتشارها 3058 حالة منها1101 حالة نشطة وبلغت حالات الشفاء 1798 حالة والوفيات 159 وفاة.

وتواصل مشافي اللاذقية استقبال المصابين بفيروس كورونا بجاهزية عالية ضمن أقسام العزل مع التشدد في تطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها للتصدي للفيروس من تعقيم وارتداء الكمامات والتباعد المكاني للكوادر الصحية وللمراجعين وذلك في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بالمحافظة في الآونة الأخيرة.