تصويت على مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا

يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يحث جميع القوات الأجنبية على مغادرة ليبيا ويفوض فريقاً صغيراً من الأمم المتحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول الماضي، والذي أمر بمغادرتها.



ويوافق مشروع القرار الذي صاغته بريطانيا على مقترحات الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن التكوين والجوانب التشغيلية لمراقبة وقف إطلاق النار المنصوص عليه في رسالة إلى المجلس.



واقترح الأمين العام للأمم المتحدة "عدداً أقصى أولياً من 60 مراقباً" من أجل "نشر تدريجي" لعنصر مراقبة وقف إطلاق النار الذي سيكون جزءاً من البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا المعروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



وسيتم نشر المراقبين في مدينة سرت الاستراتيجية، بوابة حقول النفط الرئيسية ومحطات التصدير في البلاد، "بمجرد تلبية جميع متطلبات الوجود الدائم للأمم المتحدة، بما فيه الجوانب الأمنية واللوجستية والطبية والتشغيلية".