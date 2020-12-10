تصعيد عسكري على جبهات ريفي حماة وإدلب

رد الجيش على اعتداء شنته المجموعات المسلحة على مواقع تابعة له ريف حماة الشمالي الغربي، وذلك باستهدافه لمواقع المسلحين في سهل الغاب بضربات مركزة.



ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر عسكري سوري قوله: “اعتدت مجموعات مسلحة أمس الأربعاء على نقاط للجيش برمايات صاروخية، وتحديداً على محور بيت حسنو في ريف حماة الشمالي الغربي، دون أن تحقق أي إصابات في صفوف الجيش السوري”.



وأشار المصدر العسكري إلى أن الجيش رد على هذه الاعتداءات باستهداف مواقع المسلحين على محور العنكاوي في سهل الغاب.



وفي هذا الصدد أفاد “المرصد” المعارض بأن مجموعات ما يسمى بـ “الفتح المبين” استهدفت نقاط للجيش السوري في محيط مدينة معرة النعمان جنوب شرقي إدلب.



وفي ريف إدلب الجنوبي استهدف الجيش نقاط للمسلحين وتحديداً في الفطيرة وسفوهن وفليفل وكنصفرة ومحيط البارة وبينين.



يشار إلى أن هذه الاعتداءات من قبل المجموعات المسلحة باتجاه مواقع الجيش السوري تتزامن مع تزايد حديث الجيش السوري عن احتمال شن عملية عسكرية في ريفي إدلب وحماة لاستعادة تلك المنطقة بالكامل، حيث أعلن مسبقاً مصدر عسكري سوري أن الجيش السوري استقدم تعزيزات عسكرية إلى نقاط ارتكازه المتقدمة في سهل الغاب على محاور خطوط الاشتباك مع المجموعات المسلحة بما يحول دون أي خرق قد تقدم عليه هذه المجموعات.