خدمات وتسهيلات تعيد 5 ملايين مهجر داخلي إلى منازلهم في سوريا
تركيا تثبت نقاط احتلالها شرق الفرات.. نقطة عسكرية جديدة على”M4″
بلا خبز وماء.. حصار الحسكة يدخل أسبوعه الرابع وتسجيل حالة اختطاف لمسؤول حكومي
واشنطن بوست تحذّر” من انفتاح روبرت مالي على دمشق وجنبلاط يعلق: نذير شؤم!
اتفاق بين الجيش وقيادات في طفس: ترحيل مطلوبين مقابل إلغاء الحملة العسكرية
الحسكة.. رصاص قسد في مرمى المحتجين
مصادر: أمر عمليات أمريكي لقسد في الحسكة
قسد تعثر على كنز كبير من الذهب مدفون في مناطق سيطرتها!
عفرين : الحصيلة الأولية تتجاوز الـ15.. ضحايا مدنيون بانفجار مفخخة
ما حقيقية المناورات الروسية في ريف حماة
على بعد 1كم فقط من نقطة سورية-روسية.. تركيا تُنشئ قاعدة عسكرية بالقرب من عين عيسى
الجعفري :قسد والاحتلال الأمريكي تواصلان ارتكاب الجرائم بحق أطفال سورية
البنتاغون يحدد الهدف من وجود القوات الأمريكية في سوريا
«قسد» تواصل حصار مناطق الحكومة السورية: الوساطة الروسية بلا نتائج
حول المسألة التركمانية في سورية

تشييع جثمان الشهيد محمد الرحيل الذي قضى برصاص ميليشيا (قسد) في مدينة الحسكة

شيع من المركز الإسعافي في مدينة الحسكة اليوم جثمان الشهيد محمد الرحيل الذي قضى أمس برصاص ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي إلى مثواه الأخير.


و قال والد الشهيد عبد اللطيف الرحيل إن “كل أبناء سورية هم أولاده وإن كل وطني شريف هو مشروع شهادة في سبيل عزة وشموخ الوطن” معرباً عن “اعتزازه باستشهاد ابنه الذي شارك أبناء المحافظة احتجاجاتهم لفك الحصار عن الأهالي الذين يعانون الحصار لليوم الـ 19 على التوالي”.
 
وكانت ميليشيا “قسد” أطلقت أمس الرصاص الحي بشكل مباشر على المحتجين في مدينة الحسكة الذين خرجوا للمطالبة بفك الحصار عنها ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة أربعة آخرين في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وكل المواثيق والأعراف الدولية.