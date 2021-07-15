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تشميل صناعة الخشب البلاستيكي ببرنامج إحلال بدائل المستوردات

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتشميل صناعة  الخشب البلاستيكي ضمن المواد المستهدفة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، وذلك نظراً لعدم وجود أي منشأة لتصنيع هذه المادة في سورية.

وتعد هذه الصناعة من الصناعات الحديثة والواعدة ومن بين الصناعات المهمة التي يتم الاعتماد عليها مؤخراً في مجالات استخداماتها الواسعة والمتعددة، وتعتمد على عملية معالجة الألياف الخشبية مع البلاستيك وبعض الإضافات الكيميائية.

ويمتاز هذا النوع من الخشب بأنه أكثر متانة من الخشب العادي من 3 إلى 5 مرات ولا يحوي عيوباً من حيث العقد والالتواء وهو مقاوم للعوامل الجوية والمواد العضوية والكيميائية والفطريات والقوارض.