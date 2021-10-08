تشكيل حكومة جديدة في المغرب

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الخميس تعيين حكومة جديدة بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، أبقى فيها على وزيري الخارجية والداخلية لكنه عين نادية فتاح العلوي وزيرة للمالية.



وستكون المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تنفيذ نموذج تنموي وضعه القصر الملكي يستهدف الحد من عدم المساواة وخفض معدلات الفقر وتعزيز فرص النمو.



وشكّل عزيز أخنوش، الذي تمّ تكليفه رئيساً للوزراء بعد أن حلّ حزبه الليبرالي، التجمع الوطني للأحرار، في المركز الأول في الانتخابات، حكومة ائتلافية ضمت أيضاً حزبي الأصالة والمعاصرة الليبرالي والاستقلال المحافظ.



وتحظى الأحزاب الثلاثة بأغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 270 مقعداً مقابل 198 مقعداً مطلوبة لتمرير التشريعات.



وستكون وزيرة المالية الجديدة نادية العلوي، التي شغلت منصب وزيرة السياحة في الحكومة السابقة، واحدة من 7 نساء في الحكومة وبينهن رئيسة بلدية مراكش السابقة فاطمة الزهراء المنصوري.



وقالت مصادر رسمية إن العاهل المغربي استقبل بقصره بفاس أعضاء الحكومة الجديدة.



ومن المقرر أن يفتتح الملك محمد غداً الدورة التشريعية بخطاب سيوجهه للبرلمان من قصره بفاس بدلاً من الحضور ، بسبب ظروف جائحة كورونا.



وفي 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، عيّن العاهل المغربي، رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش رئيساً للحكومة، مكلفاً بتشكيلها بعدما تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.



وأعلن أخنوش في 22 الشهر ذاته، التوصل إلى تشكيل حكومة من ثلاثة أحزاب هي "التجمع الوطني للأحرار" (102 مقعد من أصل 395 بالبرلمان)، و"الأصالة والمعاصرة" (86)، و"الاستقلال" (81).