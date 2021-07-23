تسيير سيارات جوالة لبيع المياه المعدنية في عدد من مناطق دمشق

قامت المؤسسة السورية للتجارة، اليوم الخميس، بتسيير 6 ست سيارات جوالة لبيع المياه بسعرها المحدد والنظامي وكل سيارة تحمل 300 جعبة، وذلك بهدف التدخل الإيجابي لمنع الاتجار بها ولكسر سعرها.



وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم، بأنه قد تم تسيير سيارتين الى منطقة المزة، وسيارة الى مشروع دمر، وسيارة الى باب توما، وسيارة الى كفرسوسة، وسيارة جانب المشفى الفرنسي.



وبين أن جميع صالات السورية للتجارة تتوافر فيها مياه بقين والدريكيش والفيجة والسن، بالسعر المحدد من قبل وزارة الصناعة، والسيارات الجوالة جاءت كخطوة رديفة لعمل الصالات لوقف ظاهرة الاتجار بالمياه وتخفيف حالة الازدحام.