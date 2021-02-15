تسونامي في أسعار الحلويات.. وحركة البيع شبه معدومة في الأسواق

عزف الكثير من السوريين عن شراء الحلويات التي كانت جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية أو حتى الأسبوعية، بسبب ارتفاع أسعارها ثلاثة أضعاف عن العام الماضي.



وأكد رئيس جمعية الحلويات و البوظة في دمشق محمد الإمام أن أسعار الحلويات ارتفعت عن العام الماضي حوالي ثلاثة أضعاف، مبيناً أن "حركة البيع في أشهر أسواق دمشق بالحلويات شبه معدومة".



وحول أسعار المواد الأساسية قال "الإمام" إن سعر كيس السكر وصل إلى 90 ألف ليرة، وكيس الطحين 73ألف ليرة، وكيلو السمن البلدي (غنم) 21 ألف ليرة، فيما وصل سعر كيلو فستق نوع بوظة 56 ألف ليرة، ويوجد انواع أرخص، الزبدة النباتية ماركة طيبة 10كغ بسعر 50 ألف، سمن بقري مستورد ماركة حليبنا سعر كغ 14500 ليرة، تنكة زيت فلورينا 94500 ليرة سورية، و زبدية الكشكة تكلفتها بلغت 1500ليرة سورية.



و توقع رئيس جمعية الحلويات و البوظة في دمشق انخفاض أسعار البوظة المشكّلة لو بشكل بسيط في الصيف القادم رغم ارتفاع التكلفة.



وخلال جولة في أحد أسواق دمشق تبين أن متوسط سعر كيلو المعمول بعجوة بلغ نحو 5000 ليرة، في حين بلغ سعر كيلو المبرومة بالفستق الحلبي 20500 ليرة، والآسية بالسمن الحيواني 25000 ليرة، وكيلو البلورية بالفستق والسمن الحيواني 25000 ليرة، وكيلو "كول واشكر" 25000 ليرة، وأصابع الكاجو 10 ألاف ليرة، فيما بلغ سعر كل من كيلو البرازق والغريبة نحو 8500 ليرة سورية.







هاشتاغ