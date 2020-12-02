تسهيلات لتسويق مادة زبيب السويداء إلى المحافظات الأخرى

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء بتسويق مادة الزبيب من مناطق الإنتاج بالمحافظة بهدف تأمين احتياجات فروع المؤسسة من هذه المادة.



وأشار مدير فرع المؤسسة عاصف حيدر إلى أن العمل جار حاليا لتأمين كمية طن من المادة لفرع دمشق ونصف طن لفرع طرطوس مع استعداد الفرع لتوفير كميات إضافية للفروع الأخرى الراغبة بذلك.



ولفت حيدر إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المؤسسة لتسويق المنتج الزراعي ودعم المزارعين تسويقيا وبما يعود بالفائدة عليهم كما تتماشى مع شهرة المحافظة بإنتاج الزبيب المرغوب تسويقيا في اسواق المحافظات الأخرى حيث يتم تعبئته بأكياس قبل شحنها وبسعر 2250 ليرة للكيلو الواحد.