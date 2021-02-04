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تسمم عائلة كاملة بأطفالها بـ “الفطر” في ريف حمص الشرقي

أصيبت عائلة، مكونة من سبعة أشخاص بينهم طفلتان بتسمم غذائي، إثر تناولهم “الفطر البري” السام، في قرية البطمة بمنطقة المخرم بريف حمص الشرقي، اليوم الأربعاء.

وأفاد مدير مشفى المخرم الوطني الدكتور نجيب منصور بأنه وصل إلى المشفى بعد ظهر اليوم الأربعاء، عائلة تظهر عليها أعراض التسمم الغذائي بشكل واضح، من إقياء وتعرق بارد وآلام في الأطراف، وتبين أنهم تناولوا على الغداء مادة “الفطر البري”، تم قطافه من أراضي القرية.

لافتاً إلى أنه على الفور تم إجراء الإسعافات الأولية لهم، من غسيل معدة مع تقديم الأدوية اللازمة، موضحاً أن العائلة مكونة من سبعة أفراد بينهم طفلتان (ندوى 9 سنوات وسجى 11 سنة) وثلاث نساء وشابين من قرية البطمة التابعة لمنطقة المخرم.

وبين الدكتور منصور أنه بعد تقديم الإسعافات الأولية، تم نقلهم عبر منظومة الإسعاف إلى مركز التسممات في مشفى الباسل بحي كرم اللوز في مدينة حمص، لمتابعة علاجهم ومراقبتهم صحياً مشيراً إلى أن وضعهم الصحي حالياً جيد.

تجدر الإشارة إلى أن تناول “الفطر السام” يؤدي إلى قصور كلوي حاد وكبدي، يليه قصور في كامل أعضاء الجسم ونخر في الكلية ثم الموت.

 

 



اثر برس