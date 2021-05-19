تسعيرة جديدة للمطاعم والفنادق قريباً

كشف معاون وزير السياحة غياث الفراح، عن وضع مسودة أسعار جديدة للمطاعم والفنادق، بما يحقق هامش ربح معقول للمستثمر وصاحب المنشأة، ويحقق التوازن مع أسعار المواد الأولية وحوامل الطاقة التي يتكلفها المستثمر، حسب كلامه.



وأضاف معاون الوزير لصحيفة "الوطن"، أن لجنة التسعير وضعت تسعيرة جديدة بالتنسيق مع "اتحاد غرف السياحة" وحماية المستهلك و"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، وسيتم اعتمادها قريباً جداً.



وأشار إلى أن آخر تعرفة رسمية للمطاعم والفنادق صدرت عام 2016، لذا يجب تعديلها نظراً للارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار المواد الأولية خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً مراعاة جميع العوامل الداخلة في كلفة المواد مع وضع هامش ربح معقول.



وبيّن أن تعديل المرسوم 198 المتعلق بضبط عمل المنشآت السياحية يتضمن عقوبات "رادعة جداً"، من ناحية الغرامات التي تصل إلى مليون ليرة، وإغلاقات تبدأ من 3 أيام حتى 15 يوماً حسب طبيعة المخالفة، دون أن تصل إلى السجن.



وأكدت "وزارة السياحة" في نهاية 2019 العمل على دراسة سعرية جديدة للمنشآت السياحية، ولفتت إلى أنها عبارة عن تصحيح للأسعار ولن ترتفع إلا بما يتناسب مع الواقع، لكن التسعيرة لم تصدر.