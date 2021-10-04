تسعيرة جديدة للقمح العام القادم

ناقشت لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشعب خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد كردوش وبحضور وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا، واقع القطاع الزراعي في سورية والمشاكل التي يعاني منها الفلاحون ومربو الثروة الحيوانية.



الوزير قطنا كشف في تصريح للصحفيين أن تسعير القمح سيصدر اليوم والدراسة حددته بـ 1500 ليرة للكيلو وهو سعر مجز مشيراً إلى العمل لتأمين الأعلاف للثروة الحيوانية وبأسعار مخفضة بنسبة 25 بالمئة للنخالة وباقي المنتجات بحدود 10 بالمئة مبيناً إصدار الخطة الإنتاجية بوقت مبكر بهدف تمكين الفلاحين من تجهيز أراضيهم والحصول على مستلزمات الإنتاج بوقت مبكر