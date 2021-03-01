الدفاع الروسية: مسلحو إدلب نفذوا ٢٤ اعتداء خلال الساعات ال 24 الماضية
هل سيتحول شمال شرق سوريا إلى منطقة المواجهة بين الولايات المتحدة وتركيا؟
أمريكا تنقل المزيد من مسلحي “داعش” من قاعدتها في الشدادي إلى دير الزور
مروحية عسكرية روسية تنفّذ هبوطاً اضطرارياً في ريف الحسكة
الموت في مخيم الهول تحت أنظار "قسد"
“النصرة” تشن حملة أمنية وتعتقل مسلحي “حراس الدين” في إدلب
إدارة بايدن تُدشّن اعتداءاتها في سوريا: أولى محاولات استعادة «الردع»
ميليشيا قسد تختطف عدداً من المدنيين بريف الرقة الغربي
المسألة الكردية والصيغة السورية
برلماني روسي: القصف الأمريكي لسوريا عديم الشرعية
وحدات الجيش تعثر على أسلحة وذخائر لفلول إرهابيي داعش
هجوم أمريكي استهدف عدة مناطق في شرق سوريا
مصدر عسكري: الجيش يكثف عملياته في البادية السورية
الدفاع الروسية تطالب تركيا بتأمين خروج المدنيين من إدلب بعد هجوم للنصرة
الاحتلال الأمريكي ينقل أسلحة عبر حواماته إلى قاعدته في الشدادي بريف الحسكة

تسريب صورة ل"إسلام علوش" بعد اعتقاله في فرنسا لارتكابه جرائم مختلفة واتهامات لباريس بتعذيبه

تسريب صورة ل"إسلام علوش" بعد اعتقاله في فرنسا لارتكابه جرائم مختلفة واتهامات لباريس بتعذيبه

تسربت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ل"إسلام علوش" بعد اعتقاله في فرنسا مع اتهامات لباريس بتعذيبه. 

ونشرت عائلة "علوش" عبر "تويتر" صورة حديثة تظهر آثار التعذيب الذي تعرض له "علوش" على يد السلطات الفرنسية، بعد عام ونيف على اعتقاله الذي جاء وفق العائلة بتحريض من منظمات وشخصيات سورية وفرنسية. 

يذكر أن "علوش" اعتقل في كانون الثاني عام 2020، بعد وصوله لمدينة مرسيليا الفرنسية بهدف إكمال دراساته العليا كطالب وذلك بموجب شكوى تقدم بها "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ( FIDH) والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)" في حزيران عام 2019.


ووجهت ل"علوش" اتهامات لجرائم شارك فيها بين أعوام 2013 و2018 بحق ناشطين ومدنيين خلال سيطرة تنظيم "جيش الإسلام" الإرها بي على الغوطة الشرقية، حيث أرفقت جهات الادعاء شهادات ووثائق لعدد من الضحايا وعائلاتهم. 

وشغل مجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش" منصب الناطق الرسمي للتنظيم حتى استقالته 2016 ثم تحول لباحث سياسي بعد انتقاله للعيش في تركيا.

واشارت المعلومات إلى أن السلطات الفرنسية ما زالت تعتقل "علوش" ولم تصدر اي بيان أو توضيح حول اعتقاله أو الصور التي نشرتها عائلته.