الجولة الـ16 انتهت والحكومة السورية تعلق: كان يمكن أن تكون مخرجاتها أفضل
رئيس الحكومة الأردنية: تشغيل معبر جابر الحدودي مع سورية بكامل طاقته
دمشق أمام تحدّي «الجنوب»: طريق شائكة لإحياء التسويات
توقعات برفع سعر ربطة الخبز قريباً بنسبة قد تقارب 100%
رفع سعر ليتر بنزين أوكتان 95 إلى 3000 ليرة سورية
توقعات بارتفاع سعر ليتر المازوت لأكثر من 100%
لافرنتييف:إيصال المساعدات عبر الحدود في سورية تجاوزت فائدتها
«درعا البلد» غير محاصرة وما يجري ترويجه تحريض ممنهج
البحث في أسباب عظمة العرب وانحطاطهم
4 انفجارات مجهولة المصدر داخل قاعدة أميركية في دير الزور
واشنطن تكلف خارجيتها بالملف السوري بدلاً من مجلس الأمن القومي
مسلحي بلدة “الهامة” بريف دمشق يسلمون سلاحهم للدولة
صدور القانون رقم (20) المتعلق بتنظيم تسوية أوضاع المركبات
الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري وينقلها إلى قواعده شمال العراق
"المصالحة الروسي": الإرهابيون ينقلون حاويات من المواد السامة إلى إدلب

تسجيل 150 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 150 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


ونقلت وكالة سبأ نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله إن من بين الخروقات أربع غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والفازة والجبلية وتحليق خمس طائرات حربية في أجواء كيلو16 والمنظر والمدينة و19 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والدريهمي والفازة والجبلية.


وأشار المصدر إلى رصد تسعة خروقات بقصف مدفعي لعدد 103 قذائف و110 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.


وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.