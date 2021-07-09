تسجيل 150 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 150 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ونقلت وكالة سبأ نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله إن من بين الخروقات أربع غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والفازة والجبلية وتحليق خمس طائرات حربية في أجواء كيلو16 والمنظر والمدينة و19 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والدريهمي والفازة والجبلية.



وأشار المصدر إلى رصد تسعة خروقات بقصف مدفعي لعدد 103 قذائف و110 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.



وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.