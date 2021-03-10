تزوير ورقة الـ 5000 لأول مرة والأمن يعتقل العصابة

بالمتابعة والمراقبة من قبل دوريات قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب وبعد ورود معلومات عن قيام أشخاص بترويج المواد المخدرة والعملة المزورة من فئة الخمسة آلاف ل.س .



وبنصب الكمين اللازم أُلقي القبض على شخصين يدعيان (حسن – ا ) و (كاظم – ا ) وبحوزتهما قطعة من مادة الحشيش المخدر حيث تم إحضارهما لمركز القسم وبالتحقيق معهما اعترفا بوجود شركاء لديهما ويوجد كمية كبيرة من الحشيش المخدر والعملة المزورة في المنزل لديهم .





وبتحري المنزل تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وهم (غيث – ع) و (محمد – ق) و (محمد – ا) وضبط في المنزل كمية من الحشيش المخدر وتبلغ حوالي ( 14 ) كغ و حوالي ( 1000 ) حبة كبتاغون وميزان الكتروني لوزن الحشيش و قنبلة يدوية و ذخيرة حربية وأكياس مجهزة لوضع مادة الحشيش بعد تقسيمها ووزنها ، كما عثر على مبلغ مالي مزور ويبلغ (مليون وتسعمائة وعشرين ألف ليرة سورية) من فئة الـ ( 5000 ) ل . س الجديدة .



تم إحضارهم مع المصادرات إلى مركز القسم والتحقيقات مازالت مستمرة ، وسيتم إحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً .