أثر الذئاب: من عشرية الدم الجزائري إلى عشرية الخراب السوري
الدفاع الروسية: رصد 36 عملية قصف من قبل مسلحي "النصرة" بسوريا
الإدارة الذاتية لشمال سوريا: الحل الأمثل لتسوية الأزمة يكون عبر إخراج المحتلين
قافلة للقوات الأمريكية قادمة من العراق محملة بمواد لوجستية وأسلحة تصل مدينة الحسكة
تركيا تعلن شن هجوم على الوحدات الكردية شمال سوريا
استمرار عمليات تمشيط البادية
وفاة سائق تكسي أجرة على طابور البنزين في دمشق
دمشق وجهت ضربة قاسية ضد تركيا بصاروخ باليستي كوري شمالي
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الجنوبية
للمرة الثانية “سرية أنصار أبو بكر الصديق” تستهدف آلية للقوات التركية في إدلب
استشهاد عدد من عناصر الجيش في هجوم إرهابي استهدف حافلتهم بريف درعا الغربي
الرئيس الأسد يصدر مرسوما بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
إيران: على القوات الأمريكية المحتلة الرحيل عن سوريا
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: الشعب السوري بحاجة ماسة لمساعدة دولية جماعية
ما أبعاد دعوة بيدرسون لإيجاد "صيغة دولية جديدة" للحل في سوريا؟

تزوجت طليقته فقتل العريس

أقدم شاب مصري على قتل زوج طليقته بعدما علم بزواجها حديثا رغم محاولاته المستميتة لإعادتها إلى عصمته لأنه ما زال يحبها.

وقال الشاب في اعترافاته أمام النيابة: "كنت ناوي أردها لعصمتي، وكان فيه وسيط بينا ماشي في الموضوع مشان حل المشكلة، بس فجأة عرفت أنها اتجوزت، فضلت دور على شقة العريس الجديد، ولما وصلت  لشوف طليقتي اتخانق معي وطردني، فمسكت السكين وطعنته في قلبه فمات"

وأضاف أنه كان يحب طليقته وينوي إعادتها إلى عصمته، وأنه تحرك لذلك مرات كثيرة بعد أن طلقها بـ6 أشهر لكنها كانت ترفض طلبه لأنه كان يعتدي عليها باستمرار، لذلك سئمت العيش معه وتمسكت بعدم العودة إلى عصمته مرة أخرى، وأبلغت الوسيط الذي تدخل للصلح أن يخبر طليقها بأن علاقتهما كانت صفحة وطويت بحلوها ومرها.

وعقب انتهاء المتهم من الإدلاء بأقواله، اقتادته أجهزة الأمن لتمثيل الجريمة في حضور النيابة العامة، وخلال تمثيل الجريمة قال: "لم اكن اخطط للقتل بس لما طردني وشتمني قدام الناس وقدام طليقتي  اللي هي زوجته.. مسكت السكين وقتلته".

 

 


صحيفة "الوطن" المصرية