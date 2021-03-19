تزوجت طليقته فقتل العريس

أقدم شاب مصري على قتل زوج طليقته بعدما علم بزواجها حديثا رغم محاولاته المستميتة لإعادتها إلى عصمته لأنه ما زال يحبها.



وقال الشاب في اعترافاته أمام النيابة: "كنت ناوي أردها لعصمتي، وكان فيه وسيط بينا ماشي في الموضوع مشان حل المشكلة، بس فجأة عرفت أنها اتجوزت، فضلت دور على شقة العريس الجديد، ولما وصلت لشوف طليقتي اتخانق معي وطردني، فمسكت السكين وطعنته في قلبه فمات"



وأضاف أنه كان يحب طليقته وينوي إعادتها إلى عصمته، وأنه تحرك لذلك مرات كثيرة بعد أن طلقها بـ6 أشهر لكنها كانت ترفض طلبه لأنه كان يعتدي عليها باستمرار، لذلك سئمت العيش معه وتمسكت بعدم العودة إلى عصمته مرة أخرى، وأبلغت الوسيط الذي تدخل للصلح أن يخبر طليقها بأن علاقتهما كانت صفحة وطويت بحلوها ومرها.



وعقب انتهاء المتهم من الإدلاء بأقواله، اقتادته أجهزة الأمن لتمثيل الجريمة في حضور النيابة العامة، وخلال تمثيل الجريمة قال: "لم اكن اخطط للقتل بس لما طردني وشتمني قدام الناس وقدام طليقتي اللي هي زوجته.. مسكت السكين وقتلته".



صحيفة "الوطن" المصرية