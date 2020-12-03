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تركيب نظام كهروضوئي على أسطح كلية الهمك في جامعة البعث

بدأت جامعة البعث بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة بتنفيذ الأعمال المدنية والتركيب للمنظومة الكهروضوئية باستطاعة 200 كيلو واط على أسطح كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة البعث وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من أسطح المباني الحكومية لتركيب لواقط لإنتاج الكهرباء وحقنها في الشبكة.

وأشار الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث إلى حرص الجامعة على تطبيق إستراتيجيات الطاقة المتجددة لما له من منعكسات اقتصادية وبيئية للاستفادة من أسطح الأبنية في الجامعة من خلال تركيب مثل هذه المنظومة الكهرضوئية، حيت سيتم إنتاج الكهرباء وحقنها بالشبكة الداخلية للبناء الجامعي ما يساعد في تعويض النقص في الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء والحمولات الزائدة على الشبكة الكهربائية، ما سيسهم في تخفيف جزء من الأعباء المادية التي تدفعها الجامعة لقاء فواتير الطاقة الكهربائية ويزيد من موثوقية الطاقة الكهربائية مع إمكانية إقامة العديد من هذه المشاريع على بقية الأسطح المناسبة في الجامعة.


وأكد الدكتور سامر ربيع مدير مركز الطاقات المتجددة في جامعة البعث أن هذا المشروع هو أحد المشاريع التي تضمن ترشيد واستخدام الطاقات المتجددة وخاصة في المجال المتعلق بكفاءة الطاقة مبيناً أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع بلغت حوالي 90%، حيث تم تنفيذ كامل الأعمال الميكانيكية والمدنية وتم تركيب 594 لاقطاً كهرضوئياً باستطاعة إفرادية لكل لاقط 330 واطاً. وسيتم الانتهاء من الأعمال الفنية والكهربائية والربط مع الشبكة الداخلية للكلية خلال الأسبوع القادم.


الوطن