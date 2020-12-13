تركيب منظومة كهروضوئية على سطح مجمع تربوي في طرطوس

بدأت في محافظة طرطوس عمليات تنفيذ وتركيب منظومة كهروضوئية باستطاعة 150 كيلو واط على سطح مجمع تربوي يضم عدداً من المدارس المتقاربة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارتي الكهرباء والتربية.



وبين مدير تربية طرطوس علي شحود أن المديرية سلمت وزارة الكهرباء أربعة مواقع في منطقة الإنشاءات لإقامة المشروع والذي يتضمن لواقط ومعرجات وتجهيزات أخرى لإنتاج الكهرباء وحقنها بالشبكة العامة.



وأوضح الدكتور المهندس يونس علي مدير عام مركز بحوث الطاقة في وزارة الكهرباء أنه بناء على اتفاقية خاصة تم تكليف المركز الوطني لبحوث الطاقة بتنفيذ هذه المنظومات بالتنسيق مع وزارة التربية ومديرياتها في المحافظات بحيث يتم اختيار المدارس المناسبة وإجراء الدراسات الفنية التصميمية وتحديد المواصفات وحجم هذه المنظومات.



وبين أن استطاعة المشروع تبلغ 150 كيلو واط متوقعاً أن تبلغ كمية الكهرباء المنتجة نحو 240 ألف كيلو واط ساعي سنوياً.