تركيا: ضمادات فاسدة للجنود الأتراك في سوريا والعراق

ارسلت السلطات التركية آلاف الضمادات الفاسدة لقواتها في سورية والعراق، رغم التحذيرات من عدم فعاليتها أمام حالات الإصابات الخطيرة.



ونقلت صحيفة “الوطن” عن موقع “تركيا الآن” اليوم الخميس أن عدد الضمادات الفاسدة التي أرسلتها وزارة الدفاع التركية يصل إلى 15 ألف ضمادة، ما تسبب في التضحية بعدد كبير من المصابين والجرحى بين صفوف قوات الاحتلال التركي.



ونقل الموقع عن وزير دفاع النظام التركي خلوصي أكار قوله: “إنهم يبذلون قصارى جهدهم لحل هذه الأزمة”.



بدوره، قال نائب “حزب الشعب الجمهوري” المعارض عن أنقرة مراد أمير، في تصريح نقله الموقع: “إن هناك 960 ضمادة مغشوشة لا تزال محفوظة في مستودع وزارة الصحة التركية الذي يمد القوات المسلحة بالأدوية”، مؤكداً “تلقي القوات الخاصة التركية 225 ضمادة قبل أسبوعين منها”.



يشار إلى أن تركيا تتواجد في العديد من المناطق شمالي شرق سوريا، إضافة إلى تواجدها العسكري في منطقة “خفض التصعيد”، ويلاقي هذا التواجد العسكري رفضاً كبيراً في الداخل التركي لا سيما بعد الإعلان عن مقتل عشرات الجنود الأتراك في عمليات عسكرية داخل سوريا.