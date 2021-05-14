تركيا تنقل آلاف السوريين المقيمين فيها إلى مناطق سيطرتها في الداخل السوري !

قال وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار” الأربعاء إنّ: «أكثر من مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم ومن بينهم حوالي 470 ألفاً عادوا إلى إدلب بشكل طوعي» حسب قوله.



وجاء حديث الوزير التركي عن عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا بعد جولة له على الوحدات العسكرية المنتشرة على الخط الحدودي مع سوريا في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.



وأضاف، أن تركيا أمّنت المناطق التي عاد إليها ما يقارب 470 ألف لاجئ بشكل طوعي، وباتوا يعيشون «في منازلهم بأمان وكرامة»، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية .



وفي أواخر أبريل الماضي، عاد ما يقارب الـ 700 لاجئ سوري منهم من عاد طوعاً ومنهم من تم ترحيله خلال أربعة أيام، وفق ما أكده المكتب الإعلامي لمعبر باب الهوى.



في السياق، تشير بيانات إدارة معبر باب الهوى إلى ترحيل 1777 لاجئاً سورياً خلال نيسان /أبريل الماضي، وعاد 584 لاجئاً عبر معبر باب السلامة خلال الشهر الفائت، فيما لم تتوفر إحصائيات عن أعداد المرحلين طوعاً وقسراً من المعابر الحدودية الأخرى.



وأدى التضييق الحاصل على اللاجئين خلال السنوات القليلة الماضية إلى اضطرار الآلاف منهم إلى مغادرة تركيا والعودة إلى سوريا في ظل استمرار تأزم أوضاعهم المعيشية.



وتأتي عمليات ترحيل اللاجئين السوريين في ظل الدعوات المتكررة من الأحزاب المعارضة بإعادة السوريين إلى بلادهم، في الوقت الذي يعاني فيه السوريين من خطابات الكراهية الموجهة لهم بشكل مستمر.







وكالات