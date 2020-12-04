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تركيا تنشئ نقطة مراقبة جنوب إدلب

أنهى الجيش التركي أمس الخميس أعمال إنشاء نقطة مراقبة جديدة قرب بلدة البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي جنوب طريق عام حلب اللاذقية أو طريق M4، وليرفع عدد نقاط مراقبته في الجبل الإستراتيجي إلى ١٥ نقطة.

وأوضحت مصادر أهلية، أن القوات التركية استطلعت محيط البلدة التي تتوسط جبل الزاوية أمس الأول عبر رتل عسكري استقدمته من معبر "كفرلوسين" شمال المحافظة، وأن جرافاتها بدأت مساء أمس الحفر وإقامة السواتر الترابية وتمهيد الموقع الواقع إلى الغرب من البلدة التي تحوي نقطة مراقبة أخرى جرى تأسيسها ٨ الشهر الماضي.

وأنشأ الجيش التركي نقطة مراقبة جديدة في "جبل بدران" في جبل الزاوية بمحيط بلدة "كنصفرة" الاثنين الماضي بعد أن أسس نقاط "الرويحة" و"دير سنبل" و"”البارة" و"بليون" في وقت سابق من الشهر الماضي في مناطق حيوية قريبة من خطوط التماس مع الجيش السوري وتشرف على ريفي إدلب الجنوبي والشرقي وعلى أجزاء من سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

وبذلك، تتوزع نقاط مراقبة الجيش التركي ١٤ في جبل الزاوية على شكل طوق عسكري داخله وفي محيطه في قرى وبلدات البارة وكنصفرة والرويحة والبارة ودير سنبل وقوقفين وبليون وبزابور و بسامس  و معراتة ومرعيان ومنطف والنبي أيوب وقمة تل النبي أيوب.