تركيا تنشئ ثاني أكبر قاعدة عسكرية لها على الحدود مع سوريا

أنشأ الجيش التركي في سوريا، ثاني أكبر قاعدة عسكرية له قرب معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، مطلة بشكل مباشر على الأراضي السورية والمناطق الحدودية كاملة.وتداول نشطاء مقاطع فيديو تُظهر أعداداً كبيرة من العربات المصفحة، بعضها يتجول داخل القاعدة العسكرية، بالإضافة لأجهزة المراقبة مثبتة فوقها.



وأنشأت القاعدة على أكبر تلة جبلية في المنطقة، تكشف من خلالها مناطق واسعة من شمال سوريا.



مصادر إعلامية ذكرت أن القاعدة التركية الجديدة تحمل اسم "جليفا غوز 50"، وستكون نقطة أساس للقوات التركية على كامل الحدود السورية التركية وهي المرجع الوحيد لاتخاذ أي قرارات تخص العمليات التركية في المنطقة، مثل دخول وخروج التعزيزات من وإلى سوريا.



وتضم القاعدة بحسب المصادر ما يقارب الـ 700 مدرعة ومصفحة عسكرية إضافة إلى أكثر من 100 دبابة، بينهم من الطراز الحديث، ومدعومة بأنظمة مراقبة عالية المستوى لكشف المنطقة كاملًا، ويشرف عليها 20 ضابطًا وما يقارب 400 جندياً من القوات التركية.