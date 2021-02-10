تركيا تقترح حلاً جديداً لمشكلة "إس-400"

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن موقف واشنطن بشأن منظومة الصواريخ الروسية "إس-400" التي حصلت عليها تركيا لم يتغير، في حين قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن بلاده مستعدة للتفاوض بشأن المنظومة وقد لا تستخدمها.



وصرح المسؤول في الخارجية الأمريكية، بأن المنظومة الدفاعية الروسية "إس-400" لا تتناسب مع معدات حلف شمال الأطلسي، وتهدد أمن تكنولوجيا الحلف، وتتعارض مع التزامات تركيا كحليف في الناتو، وحث المسؤول الأمريكي تركيا على مراجعة قرارها بشأن الاحتفاظ بالمنظومة الروسية.



وكانت واشنطن قد فرضت آخر العام الماضي عقوبات على أنقرة بسبب هذه الصواريخ الروسية، وتجلت في حظر منح أي تصاريح لتصدير الأسلحة للوكالة الحكومية التركية المكلفة بشراء تجهيزات عسكرية.



وقبل ذلك، أبعدت أمريكا تركيا عن المشاركة في برنامج إنتاج الطائرة الحربية "إف-35" التي كانت تركيا من الصناع فيها والمشترين لها، وذلك بسبب حصولها على الصواريخ "إس-400" في منتصف العام 2019.