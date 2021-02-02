تركيا تثبت نقاط احتلالها شرق الفرات.. نقطة عسكرية جديدة على”M4″

أنشأت قوات الاحتلال التركي يوم أمس نقطة عسكرية جديدة في قرية المشيرفة بمحيط مدينة عين عيسى شمالي الرقة بالقرب من الطريق الدولي “M4”.



حيث نشرت وكالة “هاوار” الكردية، تسجيلاً مصوراً يظهر بناء قاعدة عسكرية جديدة تبعد كيلو متراً واحد عن طريق “M4”.



ويأتي هذا بعد تصعيد عسكري بدأته تركيا منذ أسابيع على مدينة عين عيسى قبل أن تنخفض خلال الأيام الفائتة وتيرة القصف والاشتباكات على أطراف المدينة بشكل غامض.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت إرسال وحدات إضافية للشرطة العسكرية الروسية بهدف تعزيز الجهود لإرساء الاستقرار في منطقة عين عيسى، بالتعاون مع الجيش السوري.



وفي 5 من كانون الثاني الحالي أنشأت تركيا قاعدة عسكرية شمال قرية المعلق، تبعد 500 متراً عن “M4″، مزودة برادارات وآليات عسكرية، وفي تشرين الثاني الماضي، أنهى جيش الاحتلال التركي بناء نقطة بالقرب من قرية صيدا شمال مركز ناحية عين عيسى.



يذكر أن تلك التطورات تأتي بالتوازي مع تعزيز قوات الاحتلال التركي انتشارها في محافظة إدلب عبر إدخالها آلاف الجنود والعربات العسكرية خلال الأسابيع القلية الفائتة.