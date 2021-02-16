تركيا: القبض على نيوزيلنديين دخلوا من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إلقاء القبض على 3 نيوزيلنديين، بينهم امرأة "ينتمون إلى تنظيم دا-عش"، وذلك أثناء دخولهم إلى الأراضي التركية من سوريا بطريقة غير قانونية.



وذكرت وزارة الدفاع على حسابها الرسمي على تويتر، أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على النيوزيلنديين في منطقة الريحانية بإقليم هاتاي الجنوبي التركي المتاخم للحدود مع سوريا.



وأشارت التغريدة إلى أنه "جرى تحديد هوية امرأة في السادسة والعشرين من عمرها من بين المقبوض عليهم بأنها إرهابية من دا-عش مطلوب القبض عليها بإخطار أزرق"، وفقاً لرويترز.



وتصدر وكالة الشرطة الدولية "الإنتربول" إخطاراً أزرق لجمع معلومات إضافية عن هوية شخص ما، وموقعه وأنشطته فيما يتعلق بجريمة ما.



من جانبها، أكدت وزارة الخارجية النيوزيلندية، أنها على علم بالأمر، دون أن تقدم تفاصيل أخرى.