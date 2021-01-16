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ترخيص ٤٣٣ مدجنة في 2020

بيّن مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود أن أعداد المداجن المرخصة خلال 2020 بلغ 433 مدجنة في مختلف المحافظات فيما بلغ عدد مزارع الأبقار المرخصة 59 مزرعة، ومزارع الأغنام 14 مزرعة، لافتاً إلى أن كميات المواد والإضافات العلفية المستوردة (الداخلة فعلياً إلى القطر) خلال 2020 بلغت 841318 طن منها 649586 طن ذرة صفراء علفية و176442طن كسبة فول صويا، و15290طن مواد ومتتمات علفية آخرى، فيما بلغ عدد العينات الرقابية على الأعلاف المستوردة 383 عينة والمحلية 105 عينات.