ترخيص أنواع جديدة من التبغ لزراعتها في اللاذقية

فتحت المؤسسة العامة للتبغ باب الترخيص لزراعة التبغ بالنسبة لصنفي “البصمة” و”البلدي” حيث بيّن المهندس أيمن قره فلاح مدير الزراعة والبحث العلمي في المؤسسة أن قرار فتح باب الترخيص للأصناف الشرقية، جاء بعد مطالبات عديدة من المزارعين، كون المناطق التي يتم فيها زراعة هذه الأصناف هي مناطق جبلية ولا يوجد فيها مصدر دخل للمزارع سوى ما ينتجه من زراعة هذه الأصناف بخلاف المناطق السهلية والساحلية والتي يعتمد فيها مزارعو التبغ على إنتاج زراعات أخرى كالخضار بكافة أنواعها، إضافة الى حاجة المؤسسة لهذه الأصناف.



وأضاف قره فلاح: تختلف أنواع محصول التبغ في المناطق الزراعية وذلك لاختلاف الظروف الجوية والبيئية مدللاً على أن الأنواع التي تزرع في المناطق الساحلية هي ثلاثة :”برلي – فرنجينيا – تنبك”، أما في المناطق الجبلية فتزرع أنواع “البصمة – البلدي” وفي الأوسط يزرع نوع “الكاتريني”.



وفيما يتعلق بعملية شراء المحصول من المزارعين أكد فلاح أن المؤسسة حرصت على افتتاح أكبر عدد ممكن من مراكز تسويق المحصول لتخفيف الأعباء على المنتجين بالإضافة إلى أن المؤسسة العامة للتبغ اتخذت كامل الإجراءات والتسهيلات اللازمة للمنتجين لتسويق محصولهم على نحو أمثل.



ويشتهر ريف اللاذقية بزراعة التبغ وهي من الزراعات الرئيسية من حيث المردود الاقتصادي وتوفير فرص العمل كما أنها مصدر دخل للكثير من الأسر الريفية.





باسل يوسف