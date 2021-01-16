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ترامب يقر ضم “إسرائيل” لعمليات القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

أمر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ، بتوسيع القيادة العسكرية الأمريكية الرئيسية في الشرق الأوسط لتشمل الكيان الإسرائيلي، وفقاً لما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: “إن ترامب أمر بتوسيع القيادة العسكرية الأمريكية الرئيسية في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل، في إعادة تنظيم في اللحظة الأخيرة لهيكل الدفاع الأمريكي الذي دعت إليه الجماعات الموالية لإسرائيل منذ فترة طويلة لتشجيع التعاون ضد إيران”.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن هذه الخطوة تعني أن القيادة المركزية الأمريكية ستشرف على السياسة العسكرية الأمريكية التي تشمل كلاً من الكيان الإسرائيلي وبعض الدول العربية، في خروج عن عقود من هيكل القيادة العسكرية الأمريكية التي تم وضعها بسبب الخلاف بين الكيان الإسرائيلي وبعض حلفاء البنتاغون العرب.

كما تعد هذه الخطوة، الأحدث في سلسلة تحركات إدارة ترامب لتشكيل أجندة الأمن القومي التي سيرثها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وذكرت الصحيفة أن ترامب أجرى التغيير مؤخراً ولكن لم يتم الإعلان عنه بعد، ورفض مسؤول انتقالي في إدارة بايدن التعليق على هذه الخطوة.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه لطالما تم تخصيص المسؤولية العسكرية الأمريكية عن إسرائيل لقيادتها الأوروبية، وقد مكن هذا الترتيب الجنرالات الأمريكيين في الشرق الأوسط من التفاعل مع الدول العربية دون أن يكون لهم ارتباط وثيق بالكيان الإسرائيلي، التي كان ينظر إليها في ذلك الوقت على أنها خصم في العالم العربي.