ترامب يعمل على اتفاق تطبيع جديد مع "إسرائيل"

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تأمين اتفاق تطبيع جديد في الأسابيع المقبلة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".



ونقلت الصحيفة عن مصادر في "إسرائيل" والولايات المتحدة تأكيدها أن الجهود تبذل لحث "دولة أخرى ذات أغلبية عربية أو مسلمة" على الانضمام إلى "دائرة السلام" مع "إسرائيل".



إلا أن التقرير لم يحدد أسماء الدول التي تركز واشنطن جهودها الدبلوماسية عليها. ويعتقد أن إندونيسيا وموريتانيا وسلطنة عمان هي الدول الرئيسية المرشحة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في المستقبل.



كما سلطت الصحيفة بعض الضوء على العلاقات السرية بين "إسرائيل" وباكستان، رغم تأكيد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في وقت سابق أنه يتعرض لـ"ضغوط" من عدد من الدول للاعتراف بدولة "إسرائيل"