ترامب يعلن الطوارئ في واشنطن ويلتقي بنس بعد قطيعة

أصدر البيت الأبيض بياناً يعلن فيه موافقة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على إقرار حالة الطوارئ في العاصمة واشنطن خلال الفترة من 11 كانون الثاني إلى 24 من الشهر نفسه.



وجاء البيان بعد ساعات من تحذيرات أطلقتها السلطات الأمنية، بوجود تهديدات أمنية، قد تؤثر على مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.



وكان جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة أعلن عن تنفيذ الترتيبات الأمنية بحفل التنصيب في 13 الشهر الحالي، أي قبل أسبوع مما كان مقرراً، وترافق القرار مع إعلان الحرس الوطني عن نشر أكثر من 15 ألفاً من قواته في العاصمة لتأمين مراسم التنصيب.



وشهد يوم الإثنين استقالة رئيس الأمن القومي بالوكالة تشاد وولف من منصبه، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أعمال عنف جديدة، كالتي حدثت في مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي.



من حهة أخرى، قالت وسائل إعلام متابعة إن ترامب أجرى محادثات مع نائبه مايك بنس مساء الإثنين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وذلك بعد قطيعة بين الإثنين منذ التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية.



وقالت مصادر من البيت الأبيض إن الرجلين لم يتحدثا عن أعمال العنف التي شهدها الكونجرس، وتعهدا بمواصلة عملهما حتى نهاية ولايتهما، بما يشير إلى فشل الدميثراطيين في الضغط على بنس، لعزل ترامب عبر التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي.