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ترامب يصدر أمراً بسحب معظم القوات الأمريكية من الصومال

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة ستسحب معظم قواتها من الصومال بحلول 15 يناير، على أن تترك تشكيلات محدودة في مقديشو.

وأكّد رئيس قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” ستيفن تاونسند، أن قواته لن تنسحب من شرق أفريقيا، ولكنّها تجري إعادة تموضع في المنطقة.

وبحسب تاونسند، فإنّ قوات أمريكيةً محدودةً ستبقى في العاصمة مقديشو.

وينتشر نحو 700 جندي أمريكي في الصومال بحجة مساعدة القوات المحلية في هزيمة حركة “الشباب” المرتبطة بالقاعدة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت في 17 نوفمبر المنصرم عن سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق قبل انتهاء عهدة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وينخفض بذلك عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان من 4500 إلى 2500، فيما ينخفض عددهم في العراق من 3000 إلى 2500.

ومنذ فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني، يسعى ترامب، إلى تسريع انسحاب القوات الأمريكية من دول عدة، بما في ذلك أفغانستان والعراق، وذلك قبل تركه السلطة في 20 كانون الثاني.