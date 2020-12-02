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ترامب يحضّر لـ "مفاجأة" يوم تنصيب بايدن

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يغيب عن حفل الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في 20 كانون الثاني المقبل.

وقالت مصادر مطلعة إن ترامب يدرس الإعلان عن حملة ترشحه لانتخابات 2024، يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، ومن الممكن أن يتخذ القرار قبل ذلك.

وأكدت المصادر أنه بغض النظر عن إعلان الترشح، فمن غير المتوقع أن يحضر ترامب حفل تنصيب بايدن، كما أنه لا يخطط لدعوته إلى البيت الأبيض أو حتى الاتصال به.

في المقابل، قالت حملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن "حضور ترامب من عدمه لن يؤثر على خططهم".

وأشارت تقارير إعلامية أكثر من مرة إلى أن ترامب يفكر في إطلاق حملة ترشحه لانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، في يوم موعد التنصيب.

ولا يزال دونالد ترامب يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متحدثاً عن تزوير واسع النطاق في عملية التصويت والفرز.