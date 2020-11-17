ترامب ناقش توجيه ضربة عسكرية لإيران الخميس الماضي

كشفت وسائل إعلام أمريكية عن استفسار الرئيس دونالد ترامب لمساعديه خلال اجتماع الخميس الماضي حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية لمواقع نووية إيرانية.



وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ترامب كان ينوي قصف مفاعل نطنز الإيراني، بعد تقارير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيادة مخزون المواد النووية في إيران.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ مساعدي ترامب، ومن بينهم وزير خارجيته بومبيو ونائبه مايك بنس، أقنعوه بأن يعدل عن توجيه الضربة، خشية التصعيد من الجانب الإيراني.



وأضافت أن ترامب طلب من مساعديه بحث خيارات للردّ على إيران، بما فيها توجيه ضربة للقوات الموالية لإيران في العراق.



وتأتي تلك التسريبات وسط شكوكٍ من بعض وسائل الإعلام الأمريكية بأن يقدم ترامب على خطوات عسكرية قبل نهاية ولايته الرئاسية، انطلاقاً من التغييرات التي أحدثها في إدارته.