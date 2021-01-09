ترامب لن يحضر مراسم تنصيب الخصم.. وبايدن يركز على أمر واحد فقط

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، فيما أعلن المتحدث باسم الفريق الانتقالي لبايدن أن الأخير يركّز على موضوع تسليم السلطة، ويترك موضوع مساءلة ترامب للكونغرس والحكومة المختصة.



وقال ترامب في تغريدة: "لكل من يسأل وطلبوا مني الإجابة، أنا لن أحضر حفل تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني".



وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، بعد ساعات من وعده بانتقال سلمي للسلطة، بعدما أعلن مراراً وتكراراً رفضه نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز بايدن بها.



وغرّد ترامب، في وقت سابق اليوم، قائلاً: "إن 75 مليون من باتريوت الأمريكيين العظماء الذين صوتوا لي، أمريكا أولاً، اجعل أمريكا أعظم مرة أخرى، سيكون لديهم صوت عملاق لفترة طويلة في المستقبل. ولن يتم ازدرائهم أو معاملتهم بطريقة غير مشروعة أو بأي شكل من الأشكال".



بدوره قال، المتحدث باسم فريق بايدن الانتقالي، في تصريحات صحفية: إن "الرئيس المنتخب بايدن ونائبته هاريس يركزان على واجبهما وهو الاستعداد لتسلم السلطة في العشرين من الشهر الجاري، وسيتركان بنس نائب الرئيس والحكومة والكونغرس للتصرف بالشكل الذي يرونه مناسباً".



وبحسب قناة "NBC" الأمريكية فإن أكثر من 200 مشرع في الكونغرس يؤيدون التحرك الهادف إلى عزل ترامب، وذلك قبل 12 يوماً من انتهاء ولايته.