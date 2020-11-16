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ترامب: لقد فزت في الانتخابات!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة صباح اليوم الإثنين، فوزه في الانتخابات الرئاسية، ما دفع “تويتر” إلى الإشارة تحت التغريدة بأنها “مخالفة لما تقوله المصادر الرسمية”.

وتتناقض تغريدة ترامب مع ما أعلنه أمس الأحد، حين قال إن منافسه في الانتخابات الرئاسية، الديموقراطي جو بايدن، “فاز بسبب تزوير الانتخابات”.

وعاد في وقت لاحق من يوم أمس، ليوضح أن تصريحه ليس اعترافاً بهزيمته في الانتخابات، فبايدن حسب قوله لم يفز إلا في نظر “الإعلام الكاذب”، وها هو اليوم يعلن تصريحاً جديداً يؤكد فيه فوزه في الانتخابات.

وفي وقت سابق غرد ترامب على موقع “تويتر”، قائلاً: “هناك العديد من القضايا المرفوعة في جميع أنحاء البلاد ليست قضايانا، بل قضايا الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات مروعة في الانتخابات”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “سيتم قريباً رفع قضايانا الكبيرة التي تظهر عدم دستورية انتخابات 2020، وسنقدم الأشياء التي تم القيام بها لتغيير النتيجة”.

وتشهد الولايات المتحدة حالة من الانقسام الداخلي بسبب ترامب حيث شهدت العاصمة واشنطن احتجاجات من قبل مناصري ترامب تخللها أعمال شغب.