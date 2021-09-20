تراجع الليرة التركية

خسرت الليرة التركية نحو 0.4 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار اليوم وبلغت أدنى مستوياتها منذ التاسع من شهر تموز تحت ضغط ارتفاع الدولار قبيل اجتماع البنك المركزي التركي لتحديد سعر الفائدة هذا الأسبوع.



وذكرت رويترز أن الليرة تراجعت إلى 8.6835 مقارنة مع إغلاق يوم الجمعة الماضي عند 8.65 وفقدت ما يقرب من ثلاثة بالمئة مقابل الدولار في ثلاث جلسات تداول.



ويتواصل تدهور العملة التركية بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد جراء سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وإجراءاته القمعية التي أدت إلى تراجع السياحة والاستثمارات وانخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.