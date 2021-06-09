تذبذبات حادة تطال أسعار اللحوم في الأسواق المحلية.. كيلو الشرحات عند 10 آلاف ل.س

تغيرت أسعار الفروج في أسواق العاصمة دمشق بشكل حاد عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين لتستقر اليوم بشكل وسطي إذ بلغ سعر كيلو الفروج الحي حوالي 5000 ليرة سورية أما المذبوح فقد سجل سعراً قدره حوالي 6400 ليرة سورية .



في وقت سجلت فيه الشرحات سعراً قدره حوالي 9800 ليرة سورية علماً انها كانت قد وصلت لسعر قدره 12 ألف ليرة سورية خلال الأسبوعين الماضيين.



بينما سجل كيلو السودة سعراً قدره 9000 ليرة سورية ، و سجل الدبوس سعراً بلغ 6400 ليرة سورية، كما وصل سعر كيلو الوردة إلى 6800 ليرة سورية.



ورغم ذلك فلم يزل الأقبال على الفروج ضعيفاً وفي أدنى مستوياته.



وعلى المقلب الآخر فلم تغير اللحوم الحمراء من مستواها السعري ليبلغ سعر هبرة الغنم حوالي 23 ألف ل.س، و كيلو هبرة العجل بـ20 ألف ل.س.



وأما اللحوم المسوفة فقد سجلت سعراً وسطياً بلغ 20 ألف ليرة سورية إذ أصبح سعر كيلو اللحم المسوف 21 ألف ليرة سورية للحم الغنم و 19 ليرة للحم العجل .



وفيما يخص كيلو شرحات لحم الغنم فقد بقي ثابت على سعره البالغ 20 ليرة سورية وسجلت شرحات العجل سعراً قدره 18 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد ،و كيلو اللحم بعظم وصل إلى سعر 17 ألف ليرة سورية للحم الغنم و 16 ألف ليرة سورية للحم العجل.



مع العلم أن الأسعار هنا كلها وسطية وقد تختلف من سوق لآخر ومن تاجر لآخر.