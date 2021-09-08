تدهور صهريج محمل بالبنزين بريف حمص

تدهور صهريج محمل بمادة البنزين على طريق الجابرية-زيدل بريف حمص الشرقي كان متجهاً من مصفاة حمص إلى منطقة المخرم.



وذكر مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل؛ أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول تدهور صهريج وخروجه عن الطريق وانقلابه ما أدى إلى إصابة السائق وتسرب كمية قليلة من مادة البنزين.



وأشار إلى أن عناصر الفرع بالتعاون مع فوج إطفاء حمص عملوا فوراً على رش مادة الفوم والمياه على البنزين المتسرب لمنع اشتعاله لافتاً إلى أنه تم إسعاف السائق إلى المشفى لتلقي العلاج.