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تدهور سيارة في قرية رسم الدوالي بحلب يودي بحياة ثلاث نساء وسبعة أطفال.

عند الساعة الواحدة صباحاً من تاريخ 16/ 4/ 2021 حصل حادث مُفجع في قرية رسم الدوالي التابعة لناحية الخفسة في ريف مدينة حلب ، حيث تدهورت سيارة جيب حقلية نوع برادو وسقطت بقناة المياه الرئيسية بسبب السرعة الزائدة وبضمنها أشخاص مدنيين منهم نساء وأطفال توفي على أثر ذلك ثلاث نساء وسبعة أطفال  .

تم انتشال المتوفيين وسحب السيارة من القناة وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي ودوريات من ناحية الخفسة وفرع الأمن الجنائي بحلب ونظمت ناحية الخفسة الضبط اللازم  ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث .